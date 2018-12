Salon de la production nationale : promouvoir le "Made in Algeria"

Réussir les exportations pour une croissance économique durable, tel est le slogan de cette 27ème édition de la Foire de la production nationale marquée par la présence en force des entreprises publiques, privées, et celles créées en partenariat avec les firmes étrangères. Beaucoup d'entre elles qui sont des PME (Petites et moyennes entreprises) et qui n’ont qu’une seule ambition, exporter le « Made in Algeria ».

Elles sont près de 500 entreprises à avoir répondu présentes pour faire découvrir au grand public, mais surtout aux professionnels leurs produits et savoirs-faire, et exposer dans les différents pavillons de la Safex (Société algérienne des foires et expositions). Un espace comme véritable vitrine de la production nationale où le public peut faire de belles découvertes.

En effet, plusieurs filières y sont représentées, et on y trouve toutes sortes de produits allant des matériaux de construction à l'ameublement en passant par les produits électronics et électroménagers, de marques connues et même de moins connues dont beaucoup fabriquées à partir des matières premières locales.

Hakima Kamel, journaliste de la Radio chaine 3 spécilaisée en économie, fait un même constat lors de sa virée au salon et ses entretiens avec les exposants : tous partagent quasiment le même souci, à savoir oeuvrer pour la promotion du produit national pour le hisser à une qualité à même de le palcer sur le marché international.

Plus de détails dans le reportage de Hakima Kamel