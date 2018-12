Le ministre jordanien des Affaires étrangères en visite à Alger à partir de ce samedi

Le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Safadi effectuera, les 22 et 23 décembre, une visite à Alger, qui s'inscrit dans le cadre «de la consolidation des relations de coopération et de fraternité entre les deux pays frères», a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette visite, «le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s'entretiendra avec son homologue jordanien, sur les relations de coopération et les voies et moyens de leur consolidation, et ce, en application de la volonté commune de son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika et de son frère, son Altesse, le Roi Abdallah II Ben Al-Hussein de Jordanie, souverain du Royaume hachémite de Jordanie», précise-t-on de même source.

La rencontre permettra d'aborder «les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les derniers développements survenus sur la scène arabe, avec un échange des vues, entre les deux parties, sur l'évolution de la situation dans la région du Proche-Orient, ainsi que les voies et moyens, à même de relancer l'action arabe commune et de réformer ses instances et son système», a conclu le communiqué. APS