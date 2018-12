Coupe de la CAF : qualification du NA Hussein Dey pour les 16es de finale (bis)

Le NA Hussein Dey s’est qualifié pour les 16es de finale (bis) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) grâce à sa victoire ararchée face aux Zambiens des Green Eagles. Les Nahdistes se sont imposés sur le score de 2 buts à 1, en match retour des 16es de finale joué ce samedi au stade du 5 Juillet (Alger).

Les buts de la partie ont été scorés par Mulenga (3'), pour les Green Eagles, et Gasmi (36', 90'+6') côté Sang et Or.

En 16es de finale (bis), le NAHD sera opposé à l’une des formations éliminées en Ligue des champions. Le tirage au sort aura lieu le 28 décembre prochain.

De son côté, l’USM Bel Abbès, second représentant algérien dans cette épreuve, tentera d’aller chercher une qualification en terre nigériane face au Enugu Rangers. Tenue en échec lors de la manche aller (0-0), l’USMBA devra sortir le grand jeu ce dimanche (16h00) pour espérer accompagner le NAHD au tour suivant.