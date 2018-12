Décès de deux personnes par asphyxie au monoxyde de carbone à Alger

Deux (02) personnes sont décédées par asphyxie suite à l'inhalation du monoxyde de carbone (CO) émanant d'un chauffe bain, samedi soir à Rais Hamidou (Alger), a-t-on appris dimanche des services de la protection civile de la wilaya d'Alger.

Les services de la protection civile ont enregistré, samedi, la mort de deux (02) personnes, un homme et son épouse, âgés respectivement de 30 et 26 ans, décédées asphyxiées par le CO émanant d'un chauffe bain à l'intérieur de leur domicile à la commune de Rais Hamidou (Est d'Alger), a précisé à l'APS le lieutenant, Sadek Kamel.

Les corps sans vie des deux victimes ont été transférés à la morgue de l'hôpital de Bainem, ajoute la même source.

Rappelant la nécessité de faire preuve de vigilance concernant ce type d'accidents, M. Sadek a appelé les citoyens à respecter les normes de sécurité lors de l'utilisation des équipements fonctionnant au gaz et de les contrôler périodiquement afin d'éviter des accidents similaires.