Gaïd Salah s'enquiert à la 4ème RM du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l'ANP le long des frontières

Le général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé dimanche une visite de travail et d'inspection dans la 4ème Région militaire à Ouargla où il s'est enquis du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l'ANP mobilisées le long des frontières, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le général de Corps d'armée effectue cette visite en vue de "s'enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l'ANP mobilisées le long de nos frontières, et dans la dynamique de ses visites continues sur le terrain, à travers l'ensemble des Régions militaires", note la même source.

A l'issue de la cérémonie d'accueil, en compagnie du général-major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4ème Région militaire, le chef d'Etat-major de l'ANP a entamé sa visite à cette Région par le Secteur Opérationnel Nord-est In-Amenas, où il a inspecté quelques unités mobilisées au niveau de ce Secteur, dans le sillage de sa visite aux unités déployées dans les zones frontalières".

Il a procédé, par la suite, à l'inauguration d'une caserne de l'une des unités de Défense Aérienne du Territoire, qui dispose de toutes les infrastructures nécessaires aux cadres et personnels afin de mener à bien leurs missions, avant de suivre un exposé global sur cette unité, présenté par son Commandant.

Le général de Corps d'armée a, en outre, effectué une visite à l'unité médico-chirurgicale à Debdab, qui "assure la couverture médicale et les soins aux personnels des unités par des médecins spécialistes et généralistes, des chirurgiens et des personnels paramédicaux, outre des techniciens qualifiés chargés de la manipulation des différents matériels et équipements modernes dont dispose cette unité", ajoute la même source.

Au niveau de la ville d'In-Amenas, le vice-ministre de la Défense nationale a posé la pierre angulaire du Cercle de la garnison.

Le général de Corps d'armée a tenu, par la même occasion, une rencontre avec les éléments des unités du Secteur où il a prononcé une allocution d'orientation, suivie via visioconférence par l’ensemble des éléments des unités de la Région.

Lors de cette allocution, il a mis l'accent sur "l'importance de cette rencontre qui intervient quelques jours après un grand rendez-vous, célébré par le peuple algérien, en tant que l'une des plus importantes dates de sa grande histoire, qu'est le 58ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, insistant sur l'importance extrême qu'il accorde personnellement au rehaussement de la disponibilité opérationnelle des unités de l'ANP aux plus hauts degrés".

"Vous savez parfaitement que j'accorde une importance extrême à l'aspect opérationnel, et que je veille constamment à réunir tous les facteurs de son rehaussement aux niveaux escomptés. A ce titre, toutes les instructions et les orientations émises convergent vers la même finalité : les personnels doivent être conscients de cette réalité, voire cette exigence inévitable", a précisé le général de Corps d'armée.

"Ainsi, toutes les consignes que j'énonce en permanence et à chaque visite sur le terrain, se focalisent, dans leur ensemble, sur l'aboutissement de la démarche opérationnelle qui se caractérise par l'ambition et la volonté d'acquérir toutes les aptitudes et tous les moyens et les capacités permettant d'atteindre les objectifs légitimes pour lesquelles œuvre l'ANP ces dernières années", a fait savoir le chef d'Etat-major de l'ANP.

Il a indiqué qu'il s'agit, en effet, d'acquérir "les aptitudes opérationnelles et l'état-prêt au combat, qui permettront à nos Forces Armées, à tout moment et en cas de nécessité, de faire face aux différents, voire tous les défis, de les relever et de remporter tous les enjeux sur le terrain".

"Telle est l'essence même du travail dévoué, que nous avons toujours fourni avec sérieux et loyauté, guidés par les orientations et le soutien de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale", a fait valoir le vice-ministre de la Défense nationale.

A l'issue de la rencontre, le général de Corps d'armée a écouté les interventions des éléments du Secteur, qui "ont renouvelé leur immuable fidélité envers leur peuple et leur Nation", conclut le communiqué.