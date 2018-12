Batna se dote d'une usine d'assemblage automobile

Batna se dote d’une usine de montage de véhicules. Elle est inaugurée par le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, et devrait produire quelque 30 000 véhicules par an dès l’année prochaine.

L’assemblage sera une première étape pour parvenir à la construction de toutes les pièces, selon les déclarations du ministre qui a jouté « dans cette usine, j’ai vu des choses que je n’ai pas retrouvées ailleurs en matière de technologies utilisées pour l’assemblage et la vérification de la qualité du produit ».