Pentagone : signature de l'ordre de retrait des troupes Américaines de Syrie

L'ordre de retrait des troupes Américaines de Syrie a été signé, a indiqué, dimanche, un porte-parole du Pentagone.

« Le décret pour la Syrie a été signé », a déclaré le porte-parole sans fournir davantage de détails.

Le président Américain, Donald Trump, avait ordonné, mercredi, le départ, dès que possible, des quelque 2.000 militaires US stationnés dans le nord-est de la Syrie, estimant qu’elles n’étaient plus utiles, le groupe terroriste autoproclamé « Etat islamique » étant « en grande partie vaincu »".

Sur Twitter, le chef de la Maion Blanche a indiqué avoir eu une conversation téléphonique « longue et productive » avec son homologue Turc, Recep Tayyip Erdogan, avec lequel il a évoqué

« notre engagement mutuel » en Syrie et le retrait coordonné des troupes Américaines de la région, ainsi que des relations commerciales « considérablement accrues ».

M. Erdogan, confirmant cette conversation, a affirmé qu’il s’était mis d’accord avec Trump, à propos d’une coordination renforcée sur de nombreux sujets, dont les relations commerciales et la situation en Syrie.