Récolte de liège 2018 : moisson record dans 18 wilayas

"Plus de 91.000 quintaux de liège mâle et 86.573 quintaux de liège femelle ont été moissonnés cette année", a annoncé dimanche Ali Mahmoudi, directeur général des forêts, sur les ondes de la radio Chaine et ce, en marge d’une réunion bilan de la récolte 2018 par la direction générale des forêts (DGF).

Cette moisson est totalisée dans 18 wilayas sur les 22 wilayas connues par leurs arbres de lièges.

Le DGF indique que la récolte se fait chaque neuf ans – cycle naturel de formation de l’écorce de liège. Ce bilan record survient à la suite d’un regain d’activité après la destruction presque entière des forêts de liège ou abondant total de ces exploitation pendant toute la décennie noire qui a déréglé les stations en la matière.

« Au niveau des quatre autres wilayas, les jeunes arbres de liège n’ont pas atteint l’âge d’exploitation et il faut attendre encore quelques années pour pouvoir exploiter ces arbres dont la croissance est longue », a expliqué le DGF.