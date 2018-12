L'Australie met en place des systèmes de détection de drones

L'Australie envisage la mise en place de systèmes de détection de drones dans des aéroports à partir du mois prochain, a annoncé lundi l'Autorité de la sécurité de l'aviation civile australienne (CASA).

Les systèmes ont été programmés depuis un certain temps, mais leur mise en place a été précipitée par l’incident des mystérieux vols de drones qui ont créé la pagaille à l'aéroport londonien de Gatwick, le deuxième du Royaume-Uni.

Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 décembre, le trafic de l’aéroport international de Gatwick, situé près de Londres, a été fortement perturbé à cause de deux drones signalés en train de survoler l’aéroport.

Un millier de vols ont été annulés ou détournés, affectant 140.000 voyageurs, ce qui a forcé le gouvernement britannique de parler d’un incident "sans précédent".

L'incident met en évidence la nécessité d'une capacité de détection de drones, a souligné le porte-parole de l'Autorité de la sécurité de l'aviation civile australienne, Peter Gibson, qui a ajouté que l’Australie procèdera l’année prochaine également à l’enregistrement des propriétaires de drones.

Les nouveaux systèmes seraient en mesure de repérer les types de drones, de lire leurs numéros de série et de déterminer l'emplacement de leurs pilotes, a expliqué M. Gibson.

Outre les aéroports et les autres lieux sensibles, les systèmes de détection de drones seront installés également dans d’autres lieux réputés pour leur popularité auprès des propriétaires de drones, tels que le pont de Sydney, le Harbour Bridge, deuxième symbole de la ville.

Les autorités australiennes avaient, à maintes reprises, fait part de leurs préoccupations concernant le nombre croissant de drones pilotés dans des zones restreintes ces derniers mois.

Le gouvernement fédéral a adopté de nouvelles mesures plus strictes et des amendes plus salées pour quiconque fera voler un drone trop près d'un aéroport ou d'un avion. Le pilote de drone s'expose désormais à une amende pouvant atteindre 10.000 dollars australiens (7.058 dollars).