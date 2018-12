Le ministre japonais des Affaires étrangères en visite officielle en Algérie du 26 au 28 décembre

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, effectuera une visite officielle en Algérie du 26 au 28 décembre, dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et le Japon, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette visite qui s'inscrit "dans le cadre des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent l'Algérie et le Japon, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'entretiendra avec son homologue japonais sur les relations bilatérales dans leurs différents volets, notamment économique, ainsi que sur les voies et moyens à même de donner une nouvelle dynamique aux échanges et au partenariat économiques entre les deux pays", précise le communiqué.

Cette visite "permettra également aux deux ministres de poursuivre les consultations politiques et de procéder à un échange de vues et d'analyses sur des questions d'intérêt commun", ajoute la même source. APS