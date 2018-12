La communauté algérienne à l'étranger: plus de 20.000 souscripteurs au programme LPP

Plus de 20.000 souscripteurs parmi les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger ont exprimé leur souhait de bénéficier des logements promotionnels publics (LPP) qui leur seront destinés, a indiqué mardi à Alger le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

S'exprimant devant les membres de la Commission de l'habitat, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que "conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la formule LPP a été élargie à notre communauté à l'étranger et nous avons enregistré, jusqu'à ce jour, plus de 20.000 souscripteurs établis dans 93 pays ayant exprimé leur souhait de bénéficier de cette formule à travers toutes les wilayas du pays". APS