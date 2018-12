Le Haut Conseil islamique honore le président Bouteflika

Le Haut Conseil islamique (HCI), qui a célébré mardi à Alger le 20ème anniversaire de sa création, a honoré, à cette occasion, le président de la République "en reconnaissance de ses efforts et sa grande contribution au service de l'Islam et du pays".

La distinction a été remise au Conseiller auprès du président de la République, Saad Eddine Nouiouat.

Les intervenants, dont le président du HCI, Bouabdellah Ghlamallah, ont rappelé la "priorité" qu'a accordée le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la promotion de ces concepts et valeurs lors de l'organisation de la semaine nationale du Saint Coran et le Prix international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Coran.

M. Ghlamallah a ajouté que le président Bouteflika "n'a de cesse d'appeler à la modération, à la tolérance et à la préservation de l'identité religieuse et culturelle de la société algérienne".

Le président du HCI s’est également félicité des efforts consentis par les Oulémas et les Chouyoukhs au service du Conseil, de l'islam et du pays, tel que Abdelmadjid Meziane, cheikh Bouamrane, cheikh Mohamed Cherif Kaher, soulignant qu'il "poursuivra son oeuvre conformément aux instructions du président de la République en vue de protéger les jeunes contre l'extrémisme violent, le désespoir et le fanatisme". APS