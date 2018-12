Education : les résultats du 1er trimestre de satisfaisants

Les résultats du premier trimestre de l'année scolaire 2018-2019 ont été "satisfaisants" pour les trois cycles d'enseignement au niveau national, a indiqué mardi le ministère de l'Education nationale.

Lors d'une conférence de presse, tenue à Alger, la directrice de l'évaluation et de la prospection au ministère, Samia Mezaïb a précisé que le taux des élèves ayant obtenu la moyenne au 1er trimestre a atteint plus de 81% au cycle primaire, soit plus des trois quarts des élèves, 61% au cycle moyen et 63% au cycle secondaire, un peu moins en 3e année secondaire".

Le ministère de l'éducation nationale a procédé à l'évaluation de la plateforme numérique mise en place qui a permis d'exploiter les résultats saisis par les établissements scolaires qui s'élèvent à 27.000 établissements, soit 95%, a précisé la responsable.

Au cycle secondaire, 60.87% des élèves ont obtenu la moyenne en 1e année secondaire au niveau des deux troncs communs, 65.57 % en 2e année secondaire et 43.06 % en 3e année secondaire.

Les résultats par matière au cycle moyen ont atteint 70% d'élèves ayant obtenu la moyenne en arabe et entre 40% et 55% en mathématiques et en langues étrangères.

Par années, le taux de réussite était "rapproché", a fait savoir Mme Mezaïb, précisant qu'il a atteint 66,25% pour la première année moyenne, 63,68% pour la deuxième année moyenne, 65,27% pour la troisième année secondaire et 62,93% pour la quatrième année secondaire.

Pour le cycle primaire, plus des trois quarts des élèves ont obtenu la moyenne dans les trois matières (plus de 75% en langue arabe, plus de 70% en Mathématiques et plus de 66% en langue française).

En 5e année primaire, les résultats ont augmenté de près de 4 points dans les trois matières par rapport à l'année dernière, a indiqué la responsable, précisant que des séances de rattrapage et de remédiation ont été programmés durant la 1ère semaine des vacances d'hiver, à tous les niveaux.

De son côté, le directeur de l'enseignement fondamental, Gacem Djahlane a qualifié de "très satisfaisants" les résultats du premier trimestre pour les cycles primaire et moyen, et ce grâce aux efforts des enseignants et inspecteurs ayant accompagné la formation sur le terrain.

Concernant la nouvelle mesure relative à l'annulation des mauvaises observations des bulletins et les remplacer par des observations qui encouragent l'élève à fournir davantage d'efforts, M. Djahlane a affirmé que cela s'inscrit dans le cadre de "l'amélioration de l'évaluation pédagogique", indiquant que cette proposition a été appréciée par les associations des parents d'élèves et syndicats des secteurs.

A une question sur l'obtention par certains élèves de la note "0/20", M. Djahlane a souligné que la cette note n'est pas accordée si l'enseignant fait son travail et l'élève passe toutes ses évaluations.