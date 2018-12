Le ministre du Commerce, Saïd Djellab : l’année 2019 inaugurera la promotion des exportations à grande échelle

Le gouvernement en a exprimé la volonté : l’année 2019, sera celle de la promotion des exportations, a annoncé, ce mercredi, le ministre du Commerce.

Sexprimant, mercredi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, M. Saïd Djellab rappelle qu'à l'effet de faire connaitre la large panoplie des produits Algériens, des déplacements d’un grand nombre d’entreprises ont été organisés vers des marchés à l’étranger, notamment en Amérique, au Moyen Orient et en Afrique en particulier.

Il signale que durant ces visites, il est apparu que nombre de ces produits peuvent concurrencer aisément ceux d’autres pays, tant au plan de la qualité que des coûts.

D’une étude élaborée en coopération avec le Centre du commerce international de Genève, il explique que celle-ci a permis de cibler distinctement les secteurs susceptibles d’être investis sur ces marchés et, dans le même temps, de cerner les aspects pouvant contribuert à promouvoir les exportations, tels ceux relatifs à la qualité, la logistique ou encore l’information commerciale.

Entre autres actions allant dans le même sens, il souligne l'important apport que constituent les institutions d’appui à l’exportation, dont il annonce, par ailleurs, le prochain redéploiement et parmi lesquelles il cite l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), la Société Algérienne des foires et exportations (Safex) et l’Organisme Algérien d’accréditation (Algerac)..

Tout cet ensemble d’activités va nous permettre, déclare-t-il, d’élaborer, à partir de janvier 2019, « une feuille de route » tendant à donner corps aux exportations, laquelle, indique-t-il, constituera le « sujet central » de tous les débats économiques, durant les années à venir.

L’un des aspects que M. Djellab tiendra à relever est relatif au financement des exportations sans lequel, dit-il, celles-ci se trouveront handicapées. A ce titre, il annonce qu’en plus de soutenir le transport des marchandises, le système déjà existant va être réformé, afin de le rendre efficient et palpable les activités d’exportation.

Le ministre du Commerce observe, d'autre part, qu’un regain de confiance s’est désormais créé au sein des opérateurs économiques, dont il assure qu’une majorité parmi eux souhaitent faire connaitre leurs productions sur les marchés à l’extérieur du pays.