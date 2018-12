﻿Gaïd Salah souligne "l’importance vitale" de la 4ème Région militaire dans la sécurisation du pays

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a souligné mercredi à Ouargla "l’importance vitale" de la 4ème Région militaire et le "rôle majeur" de ses unités, implantées le long de la bande frontalière dans la sécurisation du pays contre toutes les menaces et tous les fléaux, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Votre rôle en tant que cadres au niveau de cette région militaire frontalière et au niveau de toutes les régions militaires, est un rôle intrinsèque sur plus d’un plan, car le cadre est le superviseur principal dans les limites de ses responsabilités. Il lui revient de veiller en permanence sur ses subordonnés dans tous les domaines du métier militaire", a-t-il affirmé dans une allocution d’orientation prononcée à l'occasion d'une rencontre avec le Commandement, les Etats-majors, les Commandants d’unités et les responsables des services de sécurité, organisée lors du quatrième et dernier jour de sa visite en 4e Région militaire.

Le vice-ministre de la Défense nationale a estimé, à ce propos et à titre d’exemple, que "la formation et la préparation au combat pourront atteindre leur finalité escomptée avec la participation d’une équipe d’encadreurs qui veillent à la concrétisation de tous les programmes tracés pour l’année de formation et de préparation au combat".

La responsabilité de l’aboutissement de ces démarches, a-t-il poursuivi, "incombe à ces cadres chargés de cette noble mission. J’ai donné, ici, un seul exemple pour illustrer le rôle primordial assigné au cadre, et vous savez, sans doute, que les domaines du métier militaire sont multiples et très connexes, voire intégrés et complémentaires. Ainsi, cela vous appelle, chacun dans son poste de responsabilité et dans la limite de ses compétences, à œuvrer à ce que votre travail soit soigné, cohérent et perfectionniste, et à renforcer votre motivation en puisant sa force dans la bonne synergie des efforts et de la jonction des objectifs des actions ", a-t-il plaidé.

Le Général de Corps d’Armée a mis l’accent sur l’intérêt particulier qu’il accorde personnellement au "rehaussement du corps de bataille des Forces armées à des niveaux élevés et exceptionnels, à la hauteur des nobles missions assignées à l’ANP", réitérant "l’importance de réunir toutes les conditions propices et les moyens nécessaires permettant d’asseoir un climat adéquat pour une meilleure vie professionnelle prometteuse".

"Le cadre représente l’exemple parfait pour l’ensemble de son entourage. Il doit être le modèle à suivre en termes de véritable patriotisme et de dévouement. Le cadre représente, en effet, le guide de ses subordonnés, il les protège et les assiste, et veille au rehaussement de leur moral, de leur rendement professionnel et à la promotion de leurs conditions de vie et leurs relations sociales", a-t-il soutenu.

Le Chef d’Etat-Major de l’ANP a affirmé, à ce titre, que "le rendement du militaire est très lié à son état d’esprit moral", rappelant que le Haut Commandement de l'ANP "veille, sans cesse avec l’Aide d’Allah, et à la lumière des orientations de son excellence, le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à réunir toutes les conditions propices et les moyens nécessaires permettant d’asseoir un climat adéquat pour une meilleure vie professionnelle prometteuse et ce, au niveau de toutes nos unités implantées sur l’ensemble du territoire national".

"Ceci est une bénédiction divine d’Allah, pour laquelle nous louons sa générosité et que nous voulons une motivation à aller de l’avant vers davantage de travail soutenu et fructueux", a-t-il ajouté.

Lors du quatrième et dernier jour de sa visite en 4e Région militaire, le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a également inspecté quelques unités de la Région et a inauguré de nouvelles structures, indique la même source.

A l’entame et à l’entrée du siège du Commandement de la Région, le Général de Corps d’Armée a observé, en compagnie du Général-Major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4e Région militaire, un moment de recueillement sur l’âme du Chahid "Chihani Bachir", dont le nom est porté par le siège de la Région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles des valeureux Chouhada.

Le Général de Corps d’Armée a procédé, en outre, à l’inauguration de quelques structures administratives à l’instar du nouveau siège du Commandement de la Région qui dispose de toutes les commodités du travail confortable.

Il a inauguré l’hôpital militaire régional universitaire (140 lits) devant réunir presque toutes les spécialités médicales et dont la réalisation s’inscrit dans le cadre de la politique de santé adoptée par le Haut Commandement de l’ANP afin d’assurer tous les soins médicaux aux personnels de la Région et à leurs familles et ce, sans recourir aux déplacements aux établissements hospitaliers dans le nord du pays.

Il a visité les divers services et annexes de l’hôpital et s’est enquis, de près, des équipements modernes mis à disposition.