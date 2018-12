Tennis : la FAT veut installer son centre fédéral à Bachdjarah

La Fédération algérienne de tennis (FAT) souhaite implanter son centre fédéral au Tennis club de Bachdjarah (Alger) pour un meilleur développement de la discipline durant les années à venir, a annoncé mercredi le président de l'instance fédérale, Mohamed Bessaâd.

''J'ai discuté ces derniers mois avec le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) concernant ce sujet. Nous sommes en train de préparer à notre niveau un dossier pour qu'on puisse implanter ce centre fédéral à Bachdjarah. Nous estimons que c'est la meilleure solution pour nous pour pouvoir développer cette discipline'', a indiqué Bessaâd lors d'une conférence de presse tenue au centre sportif Ghermoul (Alger) pour présenter le calendrier fédéral 2019.

Selon le président de la FAT, le centre fédéral permettra à la Direction technique nationale (DTN) de travailler "correctement" et "à long terme".

''Si on veut développer le tennis national, il nous faut un centre fédéral et je pense que le Tennis club de Bachdjarah sera la meilleure solution. S'il sera mis à notre disposition, tous nos athlètes seront regroupés là-bas en présence d'entraîneurs nationaux et étrangers'', a-t-il ajouté.

En attendant une réponse favorable de la part du MJS à ce sujet, la FAT a commencé déjà par le lancement, récemment, de centres régionaux dans six villes. Il s'agit d'Annaba, Biskra, Tlemcen, Oran, Alger et Blida.

''Notre objectif est d'essayer d'élever le niveau technique de notre discipline, et pour cela, nous avons commencé par les centres régionaux. Je pense que c'est une action positive avant d'avoir un centre propre à la fédération. Ces centres ont commencé déjà à travailler avec un programme de huit heures par semaine. Nous avons désigné des coaches nationaux pour assurer les entraînements qui seront supervisés à leur tour par la DTN.

Pour le moment, c'est une grande réussite car les intéressés et les participants ont adhéré à l'idée de créer des centres pérennes'', a-t-il-conclu.

La Fédération algérienne compte renouer le contact avec Ibbou

Le Directeur technique national de la FAT, Mohamed Bouchabou, a indiqué pour sa part qu'il envisageait de renouer le contact avec la jeune joueuse Inès Ibbou pour qu'elle réintègre l'équipe nationale senior après une longue absence.

C'est une jeune joueuse douée qui a du potentiel et j'espère qu'elle portera à nouveau les couleurs de l'équipe nationale'', a expliqué le DTN lors d'une conférence de presse tenue au centre sportif de Ghermoul (Alger).

Pour rappel, un différend entre le père de la fille de 19 ans (970e WTA) et la fédération en 2016 avait conduit à une séparation entre les deux parties. Une situation qui n`a pas fait les affaires de la jeune athlète, considérée par les spécialistes comme une valeur sûre du tennis algérien.

''Actuellement, Ibbou joue pour son propre compte et les résultats enregistrés sont à titre personnel. Même après la séparation, il faut que vous sachiez que cette joueuse figure toujours dans mes petits papiers mais le problème qui se pose, c'est qu'elle ne répond pas à nos demandes pour rejoindre l'équipe nationale lors des différentes échéances'', a-t-il ajouté.

Ibbou, sans compétition depuis plusieurs semaines à cause d'une blessure, a perdu 8 places dans le nouveau classement mondial féminin, publié lundi, se positionnant ainsi au 970e rang.

Un coup dur pour l'Algérienne qui, avant sa blessure, avait réussi à atteindre le 637e rang mondial, début mai 2018, avant d'entamer une constante régression, dont la plus importante est intervenue après avoir perdu 124 places.