Renouvellement partiel du Conseil de la nation : le Conseil constitutionnel rappelle les modalités de recours

Le Conseil constitutionnelle a rappelé mercredi, dans un communiqué, les conditions et modalités de présentation de recours à l'occasion de l'élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, prévue le 29 décembre 2018.

"Le Conseil constitutionnel rappelle aux candidates et aux candidats à l'élection portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, prévue samedi 29 décembre 2018, qu'en vertu des dispositions de l’article 130 de la loi organique relative au régime électoral, qu’ils ont le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel suivant les conditions découlant des règles de forme et de fond contenues à l'article 130 susvisé, aux articles 49 et 50 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi qu’à l’article 28 du décret exécutif n 18-293 du 21 novembre 2018 relatif à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation", indique la même source.

Concernant les conditions de forme, le Conseil constitutionnel souligne que "le requérant doit être candidat à l’élection portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui aura lieu le 29 décembre 2018 dans la wilaya concernée".

"Le recours doit être déposé par le candidat requérant directement auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel", relève-on, ajoutant que "dans le cas où le requérant délègue un représentant pour déposer le recours en son nom et place auprès du greffe du Conseil constitutionnel, il est impératif, sous peine de rejet du recours en la forme, que le dépositaire soit muni d’une délégation l’habilitant à cet effet".

Le Conseil constitutionnelle rappelle que la requête doit être présentée en langue arabe et comporter le nom, prénom (s), profession, domicile et signature du requérant, la mention de l’Assemblée populaire communale ou de l’Assemblée populaire de wilaya à laquelle appartient le requérant.

S'agissant des conditions de fond, le Conseil constitutionnelle indique que le requérant "est tenu d'exposer dans sa requête, l’objet ainsi que les moyens et les motifs au soutien de son recours, de joindre les documents justificatifs à l'appui de son recours, tout en signalant que le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs conformément à l’article 131 alinéa 1er de la loi organique relative au régime électoral".

Le Conseil constitutionnel invite, en outre, les candidats à consultez son site internet "http://www.conseil-constitutionnel.dz" ou appeler aux numéros de téléphone 021790088, 021790041 pour avoir de plus amples informations.