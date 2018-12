Droits de l’enfance en Algérie : les enfants naissent-ils vraiment égaux ?

Tous les enfants sont égaux devant la loi et les droits. Cependant ces droits de l’enfant -comme avoir une famille, le loisir, l’éducation et la santé - indéniablement acquis et aspire à une protection, sont tout bonnement bafoués.

Les aléas de la vie ne les privent pas seulement les enfants de ces droit mais ils subissent des comportements inhumains au sein de la famille, le voisinage ou endurent simplement sous le diktat de l’environnement précaire qui les entoure.

Des conditions qui les poussent à fréquenter des milieux qui ne sont pas les leurs à savoir : la délinquance, la criminalité ou la traite des enfants et se trouvant impuissant victimes de la mendicité, du travail forcé et de la prostitution.

Rencontrée par Karima Hasnaoui, l’officier Ait Messaoudène, membre représentant de la sûreté nationale au Conseil national de la protection de l’enfance, évoque plusieurs mécanismes mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre ces fléaux sociaux qui menacent l'enfance, citant des brigades régionales d’investigation sur la délinquance juvénile, les brigades régionales de protection de l’enfant et des personnes vulnérables.

Plus de détails dans ce reportage fait pour la Chaine 3 par Karima Hasnaoui.