Canicule en Australie : des températures records dans de nombreuses régions

Une vague de chaleur accablante s'abat cette semaine sur l'Australie, produisant des températures records dans certaines régions du pays-continent.

Cette vague de chaleur qui sévit actuellement dans le sud et le sud-est de l’Australie va battre tous les records de température dans le pays, a indiqué le météorologue principal de Sky News, Tristan Meyers.

Selon M. Meyers, cette situation s’explique non seulement par la hausse des températures - par exemple 45°C, 46°C et potentiellement 47°C dans certaines parties de l’ouest et du sud de la Nouvelle-Galles du Sud, du nord de Victoria et de l’Australie-Méridionale, mais également par le nombre de ces journées chaudes.

"Dans certaines régions, nous aurons une semaine ou plus de températures à plus de 45°C et cela ne s’est jamais produit auparavant, notamment en décembre", a relevé M. Meyers, qui a expliqué que cette canicule est provoquée par un système spécial de haute pression, appelé "système de blocage", sur la côte est du pays.

"L’intensité de la canicule va relativement baisser au cours des deux prochaines semaines, mais les températures vont rester élevées", a-t-il ajouté.

Le temps va ainsi rester sec et chaud pour la majorité des régions australiennes au cours des prochains jours, à l'exception de l'extrême nord du Queensland, qui va connaitre des orages et des pluies diluviennes, selon la même source.