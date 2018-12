Le Bahreïn va rouvrir son ambassade en Syrie et reprendre le travail diplomatique avec ce pays, déclare ce vendredi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Le ministère a souligné l'enthousiasme de Bahreïn à poursuivre ses relations avec la Syrie, mettant l'accent sur l'importance de consolider le rôle des pays arabes pour maintenir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie», a soutenu le ministère.

Le ministère a également souligné l'importance d'activer le rôle panarabe afin de prévenir toute ingérence régionale dans ses affaires internes, qui pourrait «consolider la sécurité et la stabilité en Syrie et réaliser les ambitions du peuple syrien pour la paix, le développement et le progrès».

Cette décision de Bahreïn intervient un jour après la réouverture jeudi de l'ambassade des Emirats arabes unis à Damas.

La réouverture de l'ambassade des Emirats arabes unis était prévue depuis plusieurs semaines, notamment après les travaux de rénovations engagés en juin dernier dans le bâtiment devant accueillir ses bureaux et différents services.

Des hauts responsables émiratis ont été également reçus récemment à Damas par les autorités syriennes en vue de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans ce contexte, des entreprises des Emirats arabes unis ont relancé leurs exportations vers la Syrie empruntant la foie terrestre en transitant par la Jordanie avant d'atteindre le territoire syrien via le poste frontalier Nassib rouvert le 15 octobre après 3 ans de sa fermeture.

APS