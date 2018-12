Renouvellement partiel des membres du Sénat : les élus locaux appelés ce samedi aux urnes

C’est demain, 29 décembre 2018, qu’aura lieu le scrutin portant renouvellement pariel des membres du Conseil de la Nation conformément au décret présidentiel portant convocation du collège électoral, composé de l'ensemble des membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) et des membres des Assemblées populaires communales (APC) de chaque wilaya.

Les résultats du scrutin seront proclamés par le Conseil constitutionnel dans les 72 heurs qui suivent le dépôt des procès verbaux qui concernent les 48 wilayas.

Ce renouvellement intervient ainsi à moins de quatre mois de la très attendue élection présidentielle prévue pour avril 2019. Au bout de ce scrutin, 48 sénateurs siégeront au Conseil de la nation pour un mandat de six ans, ils seront alors choisis par les élus des 48 APW et 1541 communes et ils devront être choisis parmi plus des 200 candidats représentant les partis politiques et candidats indépendants.

Les élections sénatoriales, c’est tout un processus, comment voter ? Qui est concerné par ce vote qui demeure obligatoire pour tous les élus locaux ? Qui a droit de se présenter ? Où se déroule le scrutin ?

Ryadh Lahri fait intervenir M. Walid Lagoune, professeur agrée en droit public.