Nationale 1 – 8e journée : premier faux pas pour le duo de tête

Le NA Hussein-Dey et l’IR Bordj Bou Arreridj ont essuyé leur premier revers de la saison. Les deux co-leaders ont été battus, respectivement, par le WO Boufarik et le NB Staouéli, ce vendredi, à l’occasion de la 8e journée du championnat national de basketball, Nationale 1.

Fin de série d’invincibilité pour le duo de tête. Le NA Hussein Dey et l’IR Bordj Bou Arreridj ont réussi à enchainer sept victoires de suite avant de connaitre leur première défaite cette saison. Les Sang et Or ont été battus par le WO Boufarik (68-63), alors que les Bordjiens ont été dominés par le NB Staouéli (72-58).

Le GSP réapprend à gagner

De son côté, le GS Pétroliers a réussi à mettre fin à sa mauvaise série de 3 défaites consécutives. Le champion d’Algérie en titre a renoué avec le succès en atomisant l’USM Blida (109-52).

Dans les autres confrontations, le Rouiba RC a enregistré sa seconde victoire en disposant du CSMBB Ouargla (70-65), l’OMS Miliana a pris le meilleur sur l’OS Bordj Bou Arréridj (80-69), le PS El Eulma a fait de même face à l’USM Alger (74-67), l’US Sétif s’est imposée face au CRB Dar El Beida (76-67), tandis que l’O Batna a réalisé l’autre victoire à l’extérieur en battant la lanterne rouge, l’AB Skikda (73-76).

Résultats des matchs : WO Boufarik - NA Hussein Dey 68 - 63 AB Skikda - O Batna 73 - 76 OMS Miliana - OS Bordj Bou Arréridj 80 - 69 PS El Eulma - USM Alger 74 - 67 Rouiba CB - CSMBB Ouargla 70 - 65 US Sétif - CRB Dar El Beida 76 - 67 NB Staouéli - IR Bordj Bou Arréridj 72 - 58 GS Pétroliers - USM Blida 109 - 52 Classement : Pts J 1 NA Hussein Dey 15 8 2 IRBB Arréridj 15 8 3 WO Boufarik 14 7 4 NB Staouéli 14 8 5 USM Alger 13 8 6 OMS Miliana 12 8 7 USM Blida 11 8 8 OSBB Arréridj 11 7 9 US Sétif 11 8 10 GS Pétroliers 11 7 11 CRB Dar El Beida 10 8 12 CSMBB Ouargla 10 8 13 PS El Eulma 10 7 14 Rouiba CB 10 8 15 O Batna 10 8 16 AB Skikda 8 8

Mohamed Kermia