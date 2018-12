Ligue des champions - Phase de poules : le CSC avec le TP Mazembe, la JSS hérite d'Al Ahly

Le CS Constantine et la JS Saoura évolueront respectivement dans les groupes 3 et 4 avec notamment le TP Mazembe (RD Congo) et Al Ahly (Egypte), selon le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football effectué vendredi dans la capitale égyptienne Le Caire.

Le CS Constantine, champion d'Algérie sortant, évoluera dans le groupe 3, considéré comme celui de la mort, aux côtés du TP Mazembe (RD Congo), plusieurs fois champion d'Afrique en titre, des Egyptiens d'Al Ismaïly et des Tunisiens du Club Africain, de retour dans cette prestigieuse compétition.

Le CS Constantine jouera son premier match en déplacement contre le Club Africain à Tunis entre le 1er et le 3 février.

De son côté, la JS Saoura, second représentant algérien en Ligue des champions, jouera dans le groupe D avec les Egyptiens d'Al Ahly, finalistes des deux dernières éditions et vainqueurs de l'épreuve à 8 reprises, les Tanzaniens de Simba et les Congolais de Vita Club.

Les Algériens se déplaceront en Tanzanie pour la première journée pour affronter Simba FC.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

Programme des matchs des deux représentants algériens :

Le CS Constantine - Groupe 3:

1re Journée : (11-13 janvier 2019)

Club Africain (TUN) - CS Constantine (ALG)

TP Mazembe (RDC) - Al Ismaily SC (EGY)

2e Journée : (18-20 janvier 2019)

Al Ismaily SC (EGY) - Club Africain (TUN)

CS Constantine (ALG) - TP Mazembe (RDC)

3e Journée : (1-3 février 2019)

TP Mazembe (RDC) - Club Africain (TUN)

Al Ismaily SC (EGY) - CS Constantine (ALG)

4e Journée : (12-13 février 2019)

Club Africain (TUN) - TP Mazembe (RDC)

CS Constantine (ALG) - Al Ismaily SC (EGY)

5e Journée : (8-10 mars 2019)

CS Constantinois (ALG) - Club Africain (TUN)

Al Ismaily SC (EGY) - TP Mazembe (RDC)

6e Journée : (15-17 mars 2019)

Club Africain (TUN) - Al Ismaily SC (EGY)

TP Mazembe (RDC) - CS Constantine (ALG)

La JS Saoura - Groupe 4:

1re Journée : (11-13 janvier 2019)

Al Ahly (EGY) - AS Vita Club (RDC)

Simba FC (TAN) - JS Saoura (ALG)

2e journée : (18-20 janvier 2019)

JS Saoura (ALG) - Al Ahly (EGY)

AS Vita Club (RDC) - Simba FC (TAN)

3e Journée : (1-3 février 2019)

AS Vita Club (RDC) - JS Saoura (ALG)

Al Ahly (EGY) - Simba (TAN)

4e Journée : (12-13 février 2019)

Simba (TAN) - Al Ahly (EGY)

JS Saoura (ALG) - AS Vita Club (RDC)

5e Journée : (8-10 mars 2019)

AS Vita Club (RDC)- Al Ahly (EGY)

JS Saoura (ALG) - Simba (TAN)

6e Journée : (15-17 mars 2019)

Al Ahly (EGY) - JS Saoura (ALG)

Simba (TAN) - AS Vita Club (RDC)

