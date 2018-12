Le président Bouteflika salue le long parcours de militantisme du défunt Abdelmalek Benhabylès

Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé ce samedi un message de condoléances à la famille du défunt Abdelmalek Benhabylès, décédé vendredi soir, dans lequel il salue les qualités du regretté et sa longue expérience puisée de son militantisme au sein du Mouvement national et de la Guerre de libération.

«C'est avec tristesse et affliction que j'ai appris la disparition du regretté, ami et frère, Abdelmalek Benhabylès, que Dieu ait son âme, et il me peine que l'Algérie perde un militant d'une immense culture et un homme aux idées pertinentes et judicieuses acquises grâce à son sérieux et à ses efforts, ainsi qu'une longue expérience puisée de son militantisme au sein du Mouvement national et de la Guerre de libération», a indiqué le chef de l'Etat dans son message.

Le président de la République a souligné que le défunt avait mis, après l'indépendance, toutes ses potentialités au service des différents postes supérieurs qu'il avait occupés et autres missions dont il s'était acquittées haut la main, avec ses compagnons, pour l'édification d'un Etat algérien moderne.

Rappelant «les vertus et qualités qui ont valu au défunt l'estime et la considération de tous ceux qui ont eu à l'approcher et de ses compagnons qui appréciaient tant son discours pondéré et ses remarques succinctes, mais ô combien pertinentes, le président Bouteflika a ajouté que le défunt Benhabylès était vertueux, attentionné, prévenant à l'égard de ses compagnons et des gens et fidèle à sa patrie.

«Comme toutes créatures, le défunt est allé rejoindre son Créateur, laissant des nuées de chagrins dans le ciel de sa famille et ses proches, que les larmes et le deuil ne peuvent consoler, mais le croyant ne peut que se résigner à la volonté de Dieu et faire montre de patience, autant que ses compagnons de lutte et ses amis, dont le chagrin et la compassion ne peuvent que vous réconforter», a poursuivi le président de la République.

«Je prie Dieu d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle, de même que je prie Dieu d'accorder le courage et la patience à tous les membres de sa famille et de les rétribuer pour cette épreuve», a-t-il conclu.