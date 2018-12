Meilleurs athlètes 2018 (Sondage APS) : Oussama Sahnoune et Lamya Matoub sacrés

Le nageur Oussama Sahnoune et la karatéka Lamya Matoub ont été sacrés meilleurs sportifs algériens de l’année 2018, à l’issue du traditionnel sondage Brahim-Dahmani organisé par l’agence Algérie-Presse-Service (APS).

Sahnoune, médaillé d'or au 100m nage libre (NL) et d'argent au 50m NL aux Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), a remporté 57,14% des suffrages, devançant Lyes Boughalem (powerlifting) avec 16,66% et Abdelmalik Lahoulou (athlétisme) qui a eu 11,90%.

"Je suis très content et fier de cette distinction qui vient récompenser une année 2018 très positive pour ma carrière et marquée par plusieurs titres et records. Cette consécration prouve également qu'il n'y a que le travail qui paye", a déclaré Sahnoune à l'APS, remerciant tous les journalistes qui ont voté pour lui.

De son côté, Lamya Matoub (kumité), médaillée de bronze aux Championnats du monde à Madrid (Espagne) et championne d'Afrique à Kigali (Rwanda), a raflé 65,85% des suffrages, devant Amina Mezioud (échecs) avec 24,39%, alors que Rania Hamida Nefsi (natation) a remporté 9,75% des voix exprimées.

"Je suis très honorée. C’est une distinction à laquelle je ne m’attendais absolument pas. Cela représente énormément pour moi car les journalistes ont estimé que j’étais en 2018 la meilleure sportive toutes disciplines confondues. C’est incroyable et inimaginable, cela me permet de rendre fière ma famille une nouvelle fois", a réagi Matoub dans une déclaration à l'APS.

Oussama Sahnoune et Lamya Matoub succèdent respectivement au palmarès du sondage au boxeur Mohamed Flissi et à la judokate Kaouthar Ouallal.

Les résultats de l’édition 2018 :

Messieurs (Prix Brahim-Dahmani):

1- Oussama Sahnoune 57,14% (24 voix)

2- Lyes Boughalem 16,66% (7 voix)

3- Abdelmalik Lahoulou 11,90% (5 voix)

4- Sid-ali Midoun 9,52% (4 voix)

5- Adem Boudjemline 4,76% (2 voix)

Total des voix : 42

Dames (Prix Abdelkader-Hammani):

1- Lamya Matoub 65,85% (27 voix)

2- Amina Mezioud 24,39% (10 voix)

3- Rania Hamida Nefsi 9,75% (4 voix)

Total des voix : 41, 1 abstention

Espoirs (Prix Mokhtar-Chergui):

1. Farid Douibi 28,20% (11 voix)

--. Mohamed-Amine Hacid 28,20% (11 voix)

3. Moncef Balamane 15,38% (6 voix)

4. Fateh Benferdjallah 10,25 % (4 voix)

--. El-Hocine Zourkane 10,25 % (4 voix)

6. Oussama Cherrad 7,69 % (3 voix)

Total des voix : 39, 1 abstention et 2 votes annulés

Equipes (Prix Abdellah-Benyekhlef):

1. EN handi-basket (dames) 57,89% (22 voix)

2. USM Bel-Abbès (football/messieurs) 34,21% (13 voix)

3. GS Pétroliers (handball/messieurs) 2,63% (1 voix)

--. EN Basket-ball (messieurs) 2,63% (1 voix)

--. ES Sétif (football/messieurs) 2,63% (1 voix)

Total des voix : 38, 2 abstentions et 2 votes annulés