Le S.G de l'ONU lance un appel en faveur de l'unité dans son message du Nouvel An

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a estimé samedi que les Nations Unies vont continuer à rassembler les peuples afin de construire des ponts et créer des espaces, pour des solutions en 2019.

Dans son message du Nouvel An, le chef de l'ONU a fait remarquer que le monde subit une épreuve d'effort, car le changement climatique va vite, les divisions géo-politiques s'approfondissent, les inégalités progressent et des nombres records de personnes se déplacent pour rechercher la sécurité et la protection.

Malgré ces défis, M. Guterres a dit qu'il y a aussi des raisons d'espérer, soulignant les progrès réalisés au niveau des négociations sur le Yémen, des tensions en Ethiopie et en Erythrée, du conflit au Soudan du Sud, et de la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

"Alors que nous nous apprêtons à commencer cette nouvelle année, prenons la résolution de faire face aux menaces, de défendre la dignité humaine et de construire - ensemble - un meilleur avenir", a ajouté le secrétaire général.

"Lorsque la coopération internationale fonctionne, c'est le monde qui gagne", a-t-il dit.