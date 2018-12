Gymnastique-Championnat arabe: l'Algérie sacrée par équipes

L'Algérie a remporté la première place par équipes messieurs du championnat arabe de gymnastique rythmique et artistique qui s’est déroulé à Marrakech (Maroc).

Avec 235,901 points, la sélection algérienne a devancé son homologue marocaine (231,667 pts) lors des six épreuves disputées, alors que la troisième place est revenue à la sélection jordanienne (228,701 points) suivie de l’Arabie Saoudite (4e/186,238 pts).

De son côté, la sélection marocaine féminine de gymnastique a été sacrée championne arabe lors de l’édition 2018 en totalisant neuf médailles (cinq en or, une en argent et trois en bronze) et quatre médailles en gymnastique artistique (deux en or et deux en argent).

Organisée par la Fédération royale marocaine de gymnastique sous l’égide de l’Union arabe de la discipline, cette édition a connu la participation de douze nations dont l'Algérie et le Maroc, pays hôte.

APS