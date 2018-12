« Shadow Fairy Tales »en tournée mondiale représenté à Alger

Le spectacle « Shadow Fairy Tales » L'ombre des histoires merveilleuses, une immersion dans l'univers des plus grands films d'animation et dessins animés alliant les ombres chinoises, le cinéma, et la danse contemporaine, est programmé tous les soirs depuis le 30 décembre jusqu’au 4 janvier à l’Opéra d’Alger par la troupe croate « Verba ».

Ce spectacle organisé par l'opérateur MS Entertainment, est présenté pour la première fois en Algérie après une tournée dans 35 pays.

Avec des techniques de projection d'ombres, les douze membres de la troupe revisitent dans différents tableaux les classiques du film d'animation comme « La reine des neiges », « Aladin », « Alice au pays des merveilles » ou des succès du cinéma comme « Harry Potter ».

Comptant exclusivement sur le langage corporel et la musique, les danseurs jouent des scènes de ces films projetées en ombres sur l'écran de l'Opéra permettant aux public, de redécouvrir le cinéma autrement et d'assister en même temps à des tableaux de chorégraphie contemporaine, également inspirés de ces films surtout sur le plan des costumes, exécutés sur scène par les danseurs.

Pour certains tableaux très acrobatiques les danseurs ont à plusieurs reprises fait participer le public en plus d'avoir introduit une nouvelle technique de projection en trois dimensions.

Le spectacle « Shadow Fairy Tales » est programmé jusqu'au 4 janvier à l'Opéra d'Alger en plus d'une tournée dans d'autres villes du pays, annoncent les organisateurs.