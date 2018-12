Le réveillon s’installe timidement au sein des familles

L’option réveillon varie d’un âge à un autre, d’une famille à une autre et d’une région à une autre. Pour certains c’est une occasion de réunion familiale, pour d’autres c’est une journée de détente ordinaire, ou de repos dans une ambiance de fête, de quoi passer d’un revers de main - le temps d’une soirée – les souvenirs de toute une année avec ses joies et ses peines et accueillir le nouvel an avec bonne augure.

Les jeunes, quant à eux, préfèrent « tirer » le nouvel an en groupe. L’occasion de s’éclater en bonne ambiance et accueillir 2019 avec des vœux et de l’espoir. C’est dire que chacun le célèbre à sa manière ou selon ses moyens. Une chose, certes commune, c’est que la fête y est, ne serait-ce qu’autour d’un dîner (ou déjeuner) digne des petites cérémonies.

Côté officiel, on balance plutôt pour la fête de Yennayer. Fête ancestrale coïncidant avec le 12 janvier du calendrier universel. Alors que toutes les familles ont un seul plan de veillée : célébrer le jour de l’an amazigh en apothéose.

Le président de l’APC Alger-centre dévoile à Nour Mokadem, de la chaine 3, les préparatifs pour cette occasion. Plus de détails dans ce reportage.