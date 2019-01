Mahmoud Abbas : El-Qods restera la capitale éternelle de l'Etat palestinien

Le président palestinien Mahmoud Abbas a allumé lundi soir une torche à l'occasion du 54e anniversaire du lancement du mouvement révolutionnaire de libération palestinien et de la création du parti Fatah à Ramallah, en Cisjordanie.

Il a réaffirmé qu'El-Qods était la capitale éternelle de l'Etat palestinien, et qu'elle n'était pas à vendre.

Il a indiqué que ni les dirigeants ni le peuple palestiniens n'accepteraient jamais que quiconque vende El-Qods, et n'autoriseraient pas le président américain Donald Trump à vendre la ville à Israël. "Cela n'arrivera jamais", a déclaré le président Abbas.

"Nous ne permettrons à personne de comploter contre El-Qods. El-Qods restera la capitale éternelle de l'Etat palestinien. Comme l'a jadis déclaré le défunt président Yasser Arafat, un enfant palestinien hissera un jour le drapeau de la Palestine sur les murs, les minarets et les églises d'El-Qods", a-t-il ajouté.

Le peuple palestinien poursuivra sa lutte jusqu'à ce qu'il ait réussi à fonder un Etat indépendant de Palestine, a indiqué M. Abbas.

"L'année prochaine sera encore meilleure que cette année, et nous continuerons à faire vivre l'espoir et à le transmettre de génération en génération.

Cela signifie qu'après 54 ans et trois générations, la révolution continue, et elle continuera grâce à votre détermination, à votre volonté, à votre inspiration - et grâce à la volonté de Dieu, à qui rien n'est impossible", a-t-il affirmé.