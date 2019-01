Boumerdes : réalisation en cours de plus de 9000 logements

Au moins 9000 logements, toutes formules confondues, sont actuellement en réalisation dans plusieurs communes de Boumerdes, avec des taux d’avancement divergents, a indiqué mardi le directeur du Logement de la wilaya, Nabil Yahiaoui.

Le même responsable a annoncé lors d'une intervention à la Radio régionale de Boumerdes, la réception programmée d’une grande partie de ce programme de logements "durant cette année 2019".

Ce programme s’ajoute, a-t-il dit, à un lot global de prés de 5.500 logements (de différents types) réceptionnés en 2018, et attribués dans leur totalité à leurs bénéficiaires.

Aussi, a-t-il signalé le lancement depuis octobre dernier, des chantiers de réalisation de prés de 2.500 logements de type public locatif, sur un total de 5000 unités, non lancés en réalisation à cause des "oppositions et du déficit en foncier", a-t-il fait savoir.

"Les chantiers des 2.500 unités restantes sont prévus au lancement au 1er trimestre 2019", a- t-il ajouté, et ce suite au "feu vert signifié, par le ministère de tutelle", à la proposition portant sur leur implantation au "niveau des deux pôles urbains de Zemmouri et Boudouaou".

A noter qu’un programme global de près de 89.400 logements de différents segments a été inscrit au bénéfice de la wilaya de Boumerdes, entre 2000 et 2015.

Selon une situation de la commission d'urbanisme et du logement de l'APW, présentée dernièrement lors d'une session ordinaire du Conseil de wilaya, il a été enregistré, jusqu'à fin 2013, la réalisation et l'attribution de plus de 28.000 unités de ce programme de logements, tandis que 14.600 autres sont en chantier. Quelque 29.000 unités (de ce même programme) ont été lancées en réalisation en 2017, alors que les travaux sont à l'arrêt au niveau des chantiers de plus de 2000 unités.

La commission d'urbanisme a émis, dans son rapport, plusieurs observations axées sur le retard enregistré dans la concrétisation des objectifs fixés pour le secteur, pour des contraintes liées au foncier, aux oppositions des citoyens, au transfert des réseaux divers, ainsi qu'à la longueur des délais des études des projets, entre autres.

A la concrétisation totale de ce programme d'habitat, le parc logement de la wilaya de Boumerdes sera porté à 190.000 unités, contre 100.000 unités en 1999, et 139.000 en 2009.

Un fait ayant contribué à la réduction du taux d'occupation par logement de 6,60 en 1999, à 6,13 en 2009, avec une prévision d'atteindre 5,20 personnes par logement à l'avenir.