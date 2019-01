Libye: Tripoli autorise les services de sécurité à coopérer avec leurs homologues de l'Est

Les départements du ministère libyen de l’Intérieur et les services de sécurité sont autorisés à coopérer avec leurs homologues de l’est du pays, dans l’objectif de renforcer la réconciliation inter-libyenne, a affirmé lundi le ministre de l’Intérieur du gouvernement d’union nationale (GNA), Fathi Bashagha.

A travers cette mesure, le ministère tend à améliorer la situation sécuritaire dans le pays, qui souffre d’une recrudescence constante des violences terroristes et politiques depuis la chute du régime de l’ancien dirigeant Maâmmar El-Gueddafi.

"Le ministre de l’intérieur a accordé la permission à tous les départements et services de sécurité du ministère de contacter officiellement leurs homologues orientaux", souligne le département dans un communiqué.

Samedi dernier, des officiers de police et des forces de sécurité venus de différentes régions du pays se sont rencontrés à Benghazi dans le but d’unifier leurs efforts en matière de sécurité, ajoute la même source.

Beaucoup d’observateurs voient cette rencontre comme un pas significatif vers la réunification de l’Etat libyen.

Les membres de la communauté internationale ont multiplié les initiatives durant l’année 2018 pour faire sortir la Libye d’une crise complexe et multidimensionnelle. Ces efforts devront permettre notamment d’aboutir à l’organisation des élections au printemps 2019, à l’édification des structures de l’Etat, à l’unification des rangs de l’Armée nationale et à la dissolution des milices ainsi que les autres groupes armés, sans oublier la mise en marche de l’appareil économique.

Deux autorités se disputent actuellement le pouvoir. Il s’agit du Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, dirigé par Fayez Sarraj, qui siège à Tripoli, et le parlement de Tobrouk, dans l'est du pays, dirigé par Aguila Salah Issa et soutenu par l'Armée commandée par Khalifa Haftar, mais dont le mandat a expiré. APS