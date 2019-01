Explosion due au gaz d'un immeuble en Russie : le bilan passe à 26 morts

Au moins 26 personnes sont mortes dans l'effondrement de l’immeuble résidentiel de Magnitogorsk au sud de la Russie, selon un nouveau bilan du ministère des Situations d’urgence. Un précédent bilan a fait état de 21 morts.

Les corps sans vie de 26 personnes, dont trois enfants, ont été retrouvés, selon un bilan établi par le ministère russe des Situations d'urgence à 16H30 GMT.

Six personnes, dont deux enfants, ont pu être sauvées et on était toujours sans nouvelles de 15 autres personnes.

"Les recherches se poursuivent 24 heures sur 24", a souligné le ministère dans un communiqué.

Une partie d'un immeuble de neuf étages s'est effondrée dans l'explosion survenue tôt lundi à Magnitogorsk, une ville industrielle de la région de Tchéliabinsk, à quelque 1.700 km à l'est de Moscou, dans les montagnes de l'Oural.

Près de 1.100 personnes habitaient dans ce bâtiment en béton de 35 appartements construit en 1973, à l'époque soviétique.

Les secouristes, qui travaillent par un froid glacial ayant atteint -27 C, ont dégagé mardi des gravats un bébé vivant. Des images télévisées l'ont montré sur un lit d'hôpital, veillé par sa mère en larmes.

Des responsables de la santé à Moscou ont indiqué qu'il était dans un état grave mais stable, souffrant d'engelures ainsi que d'un traumatisme crânien et de plusieurs fractures.

Une enquête a été ouverte, mais les services russes de sécurité (FSB) ont confirmé qu'une explosion de gaz avait été à l'origine du drame.

L'installation de gaz dans l'immeuble n'avait pas été révisée depuis plus de six mois, a affirmé à la télévision le chef du comité d'enquête, Alexandre Bastrykine.

Située dans une région dont le sous-sol est riche en minerais, Magnitogorsk, qui compte 400.000 habitants, abrite l'une des principales aciéries de Russie.