Ligue 1 (16e journée) : belles affiches à la reprise du championnat dès vendredi

Finie la pause hivernale et c’est la reprise du championnat national de football de ligue 1 après un peu plus d’un mois de répit durant lequel clubs et présidents s’étaient attelés à revoir leurs copies et revu en conséquence leurs plans.

Voici le programme des rencontres de la 16e journée du championnat de football, prévues vendredi et samedi 4 et 5 janvier 2019 :

Vendredi 4 janvier :

Alger (20-Août-1955) : NA Husseïn-Dey - CS Constantine (15h00)

Magra : CABB Arréridj - MC Oran (15h00, huis clos)

Béjaïa : MO Béjaïa - Olympique Médéa (15h00)

Batna : AS Aïn M'lila - CR Belouizdad (15h00)

Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - ES Sétif (16h00)

Tadjenanet : DRB Tadjenanet - USM Alger (18h00)

Béchar : JS Saoura - JS Kabylie (18h00)

Samedi 5 janvier :

Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - MC Alger (17h45)

Classement Pts J

1). USM Alger 33 15

2). JS Kabylie 26 15

3). ES Sétif 24 15

4). NA Husseïn-Dey 23 15

--). JS Saoura 23 15

6). MC Alger 21 15

7). Paradou AC 20 15

8). CS Constantine 19 15

9). MC Oran 18 15

--). MO Béjaïa 18 15

11). AS Aïn M'lila 17 15

--). O. Médéa 17 15

13). USM Bel-Abbes 15 15

--). CABB Arreridj 15 15

15). DRB Tadjenanet 14 15

16). CR Belouizdad 10 15

NDLR : Ce classement prend en considération la victoire de l'AS Aïn M'lila face au CR Belouizdad sur tapis vert (3-0) et la défalcation de 3 points à ce dernier.