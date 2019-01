Promotion aux grades de professeur principal et formateur : plus de 74.000 candidats inscrits

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a affirmé, mercredi à Alger, que 74.000 enseignants étaient inscrits aux examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur, prévus à la mi-janvier.

Les examens professionnels prévus à travers 259 centres concerneront les trois cycles d'enseignement, a publié la ministre sur sa page Facebook, ajoutant que la Direction des ressources humaines au ministère avait recensé 74.638 enseignants remplissant les conditions de participation à l'examen de promotion à 40.894 postes de professeur principal et de professeur formateur.

Mme Benghabrit avait, rappelle-t-on, réaffirmé le souci de son secteur d'oeuvrer depuis 2014, à la mise à jour et à l'amélioration de tous les textes régissant les examens et concours, insistant sur l'impératif d'assurer l'égalité des chances et la crédibilité des examens professionnels en tenant compte du critère de mérite.

Le ministère de l'Education nationale avait consacré la centralisation des examens professionnels au niveau de l'Office national des examens et concours (ONEC).