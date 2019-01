Entrée en service du téléphérique Bab El Oued - Z'ghara à Alger

Le téléphérique Bab El Oued - Z'ghara (wilaya d'Alger) est entré en exploitation hier, mercredi, en présence du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

Cette ligne vient s'ajouter aux cinq (5) autres que compte la wilaya d'Alger: El Hamma-El Madania, Jardin d'Essai-Riadh El Feth, Palais de la culture-Oued Kniss, Notre Dame d'Afrique-Bologhine et Oued Koriche-Bouzaréah.

Les téléphériques en Algérie sont exploités et gérés par l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC) qui est une société mixte créée sur le principe 49/51% et regroupant la société Métro d'Alger (EMA) et l’Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), qui détiennent 51% du capital de l'entreprise, et le partenaire français POMA qui s'occupe des travaux de réalisation avec 49% du capital.

Le transport par téléphérique est assuré dans six (6) wilayas: Alger, Blida, Tizi-Ouzou, Annaba, Constantine et Tlemcen.