Air Algérie : nouveau record avec 6,5 millions de passagers transportés

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a réalisé un chiffre record de 6,5 millions de passagers transportés durant l'année 2018, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

En outre, l'année 2018 a été marquée notamment par le renouvellement du label international de sécurité "IOSA" délivré par l'Association internationale du transport aérien, ainsi que par la finalisation du processus de certification ISO 22000-2005 pour l'activité de catering, précise la même source.

De même, l'année écoulée a été marquée par l'implémentation d'un nouveau système intégré de gestion des passagers et de fidélisation de la clientèle, l'extension du réseau par l'ouverture de quatre (4) nouvelles lignes ainsi que par la mise en service du premier avion passagers converti en cargo (P2F).

En outre, Air Algérie a également enregistré, durant l'année 2018, "la mise en service de nombreux équipements de maintenance et d'essais destinés à atteindre une plus grande intégration, le non recours à l'affrètement, une saison estivale réussie et le développement du Call-Center (capacités, paiement à distance)", souligne le communiqué.

Pour la compagnie aérienne nationale, "cela n'a été possible qu'avec le concours de tout le personnel de la compagnie, quels que soient leur poste, emploi et statut". "Œuvrer à la réussite d'une entreprise comme la nôtre, c’est participer à une aventure collective exaltante qui doit être empreinte de relations professionnelles sereines", a estimé Air Algérie.

Dans ce sens, elle espère que l'année 2019 "ne connaitra pas les frictions sociales enregistrées en 2018" qui ont amené la compagnie "à prendre des décisions, certes difficiles et désagréables", mais au profit exclusif de l'intérêt général et de la clientèle", note-t-elle.

"Il nous importe aussi de souligner également que l'Etat actionnaire a appuyé la compagnie en autorisant le renouvellement partiel de sa flotte, en faisant droit, à sa demande, d'obtenir des compensations financières pour sujétions de service public en adéquation avec les coûts qu'elle supporte et en supprimant certains droits de douanes liés aux moyens aéronautiques", lit-on dans le communiqué.