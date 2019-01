Coupe d'Algérie : match gagné pour le MCA, sanctions pour le CRVM

La commission de discipline a donné match gagné pour le MC Alger, par pénalité (3-0), suite aux incidents survenus lors du 16e de finale de la Coupe d'Algérie face à la formation de CR Village Moussa, a annoncé ce jeudi la Ligue de football professionnel (LFP).

Outre le match perdu, l’équipe du CRVM s’est vue infliger deux matchs à huis clos. Le pensionnaire de la Division nationale amateur (DNA) doit également s’acquitter d’une amande financière de 100.000 DA et rembourser tous les frais des dégâts matériels occasionnés à l’intérieur du stade pour le gestionnaire de l'enceinte sportive.

Pour rappel, cette partie a été émaillée par des actes de violences et de vandalismes qui ont contraint l’arbitre de la partie à interrompre le match à deux reprises.

De son côté, l'IB Lakhdaria a écopé d’un match à huis clos et 40.000 DA d’amende pour "utilisation et jets de projectiles entraînant des dommages physiques aux supporteurs du CS Constantine dans les tribunes", ajoute la même source qui a indiqué que le CRVM et l’IBL ont été sanctionnés sur la base de Règlement du championnat amateur.