Journalistes palestiniens : 413 violations israéliennes en 2018

Pas moins de 413 violations israéliennes ciblant des journalistes palestiniens ont été constatées en 2018 dont la mort de deux confères et la blessure de 278 autres, a fait savoir jeudi, l'agence palestinienne de presse Wafa dans un rapport.

L'agence a dénoncé la poursuite des agressions israéliennes ciblant la corporation médiatique palestinienne par des tirs de balles réelles, le lancement du gaz lacrymogène, ainsi que des arrestations arbitraires de journalistes palestiniens.

Qualifiée de «politique sauvage préméditée», cette agression à l'égard des journalistes palestiniens, veut «réduire leurs activités et leurs rôles» lors de la couverture des faits par des violations continues au niveau des territoires palestiniens.

Wafa, a interpellé dans son rapport, les organisations de défense des droits de l'Homme, les fédérations et les syndicats de la presse arabes et internationale au lancement de campagnes internationales de soutien aux journalistes palestiniens afin de mettre un terme à l’escalade israélienne. Le même document, a fait état de 278 journalistes blessés par des balles israéliennes réelles, et également du gaz lacrymogène, outre des agressions corporelles.

Durant la même année, douze (12) journalistes ont été interpellés, et leurs cartes d’identités de presse leur ont été retirées.

S'ajoute à cela, le cas d'attaque des bureaux de l’agence Wafa qui se trouvent dans la ville de Ramallah par des dizaines de soldats israéliens lourdement armés, suscitant une vague de condamnations le jour de la célébration des 70 ans de l'adoption de la déclaration des droits de l'Homme par l'assemblée générale de l'ONU.

Novembre dernier, l'agence Wafa avaient fait état de 24 violations israéliennes contre des journalistes dont 18 avaient été blessés.

