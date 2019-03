Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah en visite de travail et d'inspection à l'Académie Militaire de Cherchell «le Défunt Président Houari Boumediene»

Lors de la rencontre tenue, hier à l'Académie Militaire de Cherchell « le Défunt Président Houari Boumediene», Monsieur le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire, en compagnie du Général-Major Saïd Chengriha, Commandant des Forces Terrestres, du Général-Major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région Militaire et du Général-Major Belkacem Bouafia, Commandant de l'Académie, a mis l'accent, dans son allocution devant les cadres et les stagiaires de l'Académie, sur la grande importance qu'accorde le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire au système de formation en général et à l'Académie Militaire de Cherchell en particulier.

Monsieur le Général de Corps d'Armée a rappelé les efforts fournis, sans cesse, pour le développement de toutes les composantes de l'Armée Nationale Populaire, a mis en valeur le lien fort entre le peuple et son Armée qui ne cesse de se raffermir jour après jour, et a souligné que tous les pas ambitieux de développement franchis par nos Forces Armées font partie intégrante des ambitions de notre peuple :

«Au regard de cette lourde responsabilité qui lui est assignée, et tenant compte des impératifs de l'accomplissement des nobles missions qui lui incombent, vous devez être conscients, voire fiers que l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, poursuivra le processus de développement du corps de bataille, et œuvrera inlassablement et sans répit à organiser ses différentes composantes et à promouvoir ses capacités humaines et matérielles, pour constituer ainsi un système, dont les composantes sont complémentaires, cohérentes et aux actions coordonnées, afin que le peuple algérien puisse s'enorgueillir de ses fils dans l'Armée Nationale Populaire et compter sur eux. Notre Armée pourra à son tour louer l'abondance des liens de fraternité et de solidarité sincères, qui ne cessent de se renforcer avec son peuple, il s'agit là de marques distinguées reflétant la solidité du lien entre le peuple algérien et son Armée. On ne peut que se féliciter de ces liens nobles et sincères avec le peuple, auquel nous exprimons en tant que militaires, toute notre reconnaissance et gratitude. Ces liens nous motivent davantage à aller de l'avant avec détermination et persévérance afin de perpétuer le message de Novembre, et préserver le legs des valeureux chouhada, à qui nous devons rendre hommage et honorer le serment de ceux qui, hier, ont arraché la liberté de leur patrie au prix de leurs vies, et de ceux qui ont fait offrande de leurs âmes et sangs pour la stabilité et la sécurité de l'Algérie en répondant à l'appel du devoir national».

Monsieur le Général de Corps d'Armée a rappelé les engagements de l'Armée Nationale Populaire et son entière disposition à réunir les conditions de sécurité qui permettront au peuple algérien de s'acquitter de son devoir et exercer son droit électoral dans un climat de sécurité et de quiétude :

«L'Algérie s'apprête à accueillir une importante échéance nationale et tout le monde sait qu'au sein de l'Armée Nationale Populaire et de l'ensemble des autres corps de sécurité, nous sommes résolument engagés à garantir à l'Algérie et à cet événement toutes les conditions de sécurité nécessaires afin de permettre à notre peuple d'exercer son droit et son devoir de vote dans un climat de sérénité, de quiétude et de stabilité. Telle est la lourde responsabilité nationale que tout un chacun devra assumer. Soyez sûrs que l'Armée Nationale Populaire, consciente des problèmes sécuritaires que connaissent certains pays de notre environnement géographique proche et lointain, connait pertinemment les dessous et les dimensions de tout ce qui se passe autour de nous avec tout ce que cela représente comme risques et menaces sur notre pays qui demeure ciblée par ses ennemis, et tant enviée pour le bienfait de la sécurité dont jouit son peuple. Cette conscience au sein de l'Armée Nationale Populaire fait d'elle une Armée éveillée et vigilante ; une Armée qui restera toujours le gardien loyal des intérêts suprêmes de la patrie conformément à la Constitution et aux lois de la République. Une Armée qui saura, grâce à l'aide d'Allah, être à la hauteur de la responsabilité qu'elle est appelée à assumer dans toutes les conditions et les circonstances, car tout le monde sait que l'Algérie est forte avec son peuple et sûre avec son Armée».