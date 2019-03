Une casemate pour terroristes et des bombes artisanales détruites à Boumerdes

Une casemate pour terroristes et cinq bombes de fabrication artisanale ont été découvertes et détruites à Boumerdes par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) et un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Oran, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 05 mars 2019, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Beni Amrane et Dellys, wilaya de Boumerdes 1ère Région militaire, une (01) casemate pour terroristes et cinq (05) bombes de fabrication artisanale, alors qu'un autre détachement combiné de l'ANP a arrêté un (01) élément de soutien aux groupes terroristes à Oran/2ème RM», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP «ont intercepté, suite à deux opérations distinctes menées à Sétif et Bejaia/5ème RM, six (06) narcotrafiquants en leur possession 11,2 kg de kif traité, tandis que 50 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra/4ème RM».

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP «ont arrêté à In Guezzam /6ème RM et Djanet/4ème RM, trois (03) orpailleurs et saisi un camion, deux (02) véhicules tout-terrain, trois (03) marteaux-piqueurs, un groupe électrogène, un détecteur de métaux et cinq (05) quintaux de mélange de pierre et d'or brut».

Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes «ont déjoué à El Kala/5ème RM et Ghazaouet/2ème RM, des tentatives d'émigration clandestine de 26 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale», selon le communiqué du MDN. APS