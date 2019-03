Tabagisme : l’Algérien fume 15 cigarettes par jour

L’Algérien est un fumeur excessif ? Un rapport qui vient d’être publié par le ministère de la santé indique qu’il fume en moyenne 15 cigarettes par jours. Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme et préviennent sur les conséquences néfastes de la consommation du tabac.

L’alerte n’est nullement alarmiste, quand on sait que 40 fumeurs meurent prématurément chaque jour en Algérie. A cause du tabagisme, le risque de faire un accident cardiovasculaire est de 48% chez les hommes et de 57% chez les femmes.

Ce phénomène qui tue à petits feu touche particulièrement les jeunes, révèle le Pr Zitouni chef de service pneumologie à l’hôpital de Béni Messous et président du Comité de lutte contre le tabagisme en Algérie. «Nous devons, recommande-t-il, nous orienter prioritairement vers la jeunesse qui représente 61% de la population».

Plus grave encore, le tabagisme touche les enfants notamment en milieu scolaire. «Nous avons des enfants qui fument leur première cigarette à l’âge de 6 ans», déplore, pour sa part, Rachid Saâdaoui de l’Association des maladies respiratoires.