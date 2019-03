Compétitions africaines : le tirage au sort des quarts de finale le 20 mars

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération de football (CAF) sera effectué le 20 mars au Caire, a indiqué jeudi l'instance africaine.

Trois clubs algériens, le CS Constantine et la JS Saoura en Ligue des champions et le NA Husseïn Dey sont toujours en course pour une qualification en quarts de finale.

A la veille de la cinquième journée de la Ligue des champions, prévue ce week-end, le CSC est leader du groupe C avec 10 points devant le TP Mazembe (7 points). Dans le groupe D, la JS Saoura est 3e avec 5 points, à deux longueurs du leader Al Ahly. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

En Coupe de la Confédération, le NAHD est en tête du groupe D avec 7 points devant les Kényans de Gor Mahia (6 pts).

