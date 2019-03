Accidents de la route: 15 morts et 379 blessés durant la semaine dernière au niveau des zones urbaines

Quinze (15) personnes ont trouvé la mort et 379 autres ont été blessées dans 293 accidents de la route au niveau des zones urbaines durant la période allant du 26 février au 4 mars, selon un bilan rendu public jeudi par les services de la Sûreté nationale.

Le bilan fait ressortir une baisse du nombre d'accidents (-16) et de décès (-3) par rapport à la semaine dernière, alors que le nombre de blessés a enregistré une hausse de +6.

Le facteur humain demeure la principale cause des ces accidents à plus de 95 %, en raison du non respect de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue et d'autres facteurs liés à l'état du véhicule et à l'environnement".

A cet effet, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance lors de la conduite, à respecter le code de la route aussi bien que la limitation de vitesse et le contrôle périodique du véhicule.

La DGSN rappelle le numéro vert 15-48 et celui de secours (17) pour recevoir les signalements 24h/24h, conclut la même source. APS