Tamanrasset : plus de 100 entreprises attendues pour prendre part à l’Assihar-2019

Plus de cent (100) entreprises sont attendues pour prendre part à partir de dimanche prochain à l’Assihar-2019, un rendez-vous économique et commercial de dimension africaine avec lequel Tamanrasset renoue après plusieurs années d’absence.

Ces entreprises relèvent de différents secteurs et sont spécialisées dans divers segments de la production nationale, selon l’organisme organisateur, la société algérienne des foires et exportations (Safex).

Cette manifestation économique (10-20 mars 2019), organisée avec le concours de la commune de Tamanrasset, sous le signe de "Assihar : carrefour africain d’échange et de coopération économique", est une opportunité de promotion et de valorisation de la production nationale, ainsi que d’impulsion de la dynamique commerciale avec les pays africains voisins, a-t-on souligné.

Pour le président de l’Assemblée populaire communale (P-APC) de Tamanrasset, Badi Cheikh, les préparatifs ont été finalisés pour assurer le succès de cette édition de l’Assihar ("Rencontre" en langue targuie), appelée à contribuer à la dynamisation du commerce et à la relance de l’activité de troc avec les pays du voisinage (Mali et Niger), à travers l’échange de certains produits définis par les services du Commerce.

L’Assihar offre aussi un espace de contact pour les jeunes de la région avec les investisseurs dans différents domaines et les entreprises économiques nationales, afin de les encourager à s’orienter vers l’entreprenariat et l’investissement, a-t-il ajouté.

Selon M. Badi Cheikh, les autorités de la wilaya de Tamanrasset misent sur l’Assihar pour booster l’activité commerciale, touristique et culturelle de la région, à la faveur d’un programme d’animation diversifié impliquant différents secteurs concernés, faire connaitre l’artisanat traditionnel et la culture de la population locaux, et impulser le développement de la région..

L’opération d’aménagement du site devant accueillir l’Assihar, au quartier Gataâ El-Oued, a été achevée et a porté sur la mise en place des installations nécessaires visant à assurer les bonnes conditions d’organisation de cette grande rencontre commerciale, a conclu le P-APC de Tamanrasset.