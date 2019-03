L'ONU lance un appel de fonds pour assurer aux enfants handicapés une éducation de qualité

Le Fonds international des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) appelle à des investissements pour rendre plus disponibles et accessibles les technologies d'assistance, notamment les tablettes spécialisées et les fauteuils roulants légers, a annoncé jeudi un porte-parole de l'ONU.

"Les faits démontrent que des millions d'enfants handicapés ne vont jamais à l'école, et quant à ceux qui y vont, des centaines de milliers d'entre eux sont isolés de leurs pairs et de leur communautés", a indiqué lors d'une séance d'informations régulière Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

"C'est un tragique gaspillage de potentiel pour ces enfants, leur famille, les économies nationales et la société", a ajouté Afshan Khan, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Europe et l'Asie centrale.

"L'UNICEF appelle à des investissements pour faire progresser la qualité, la disponibilité et l'accessibilité des technologies d'assistance, car ces produits peuvent faire considérablement augmenter le nombre d'enfants handicapés jouissant de leur droit fondamental à l'éducation", a-t-elle conclu.