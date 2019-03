Mars : un bulletin météo diffusée quotidiennement pour la planète rouge

Grâce aux données récoltées par la sonde InSight, on peut désormais consulter la température ou encore la direction du vent sur la planète rouge.

Connaître la météo sur Mars, c'est désormais possible grâce à la sonde InSight, qui a atterri sur la planète rouge le 26 novembre dernier après sept mois de voyage. Cette sonde est équipée d'une série de capteurs développés par le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, l'Université Cornell et le Centro de Astrobiología en Espagne.

En analysant les données récoltées, elle livre quotidiennement un bulletin météorologique complet de son environnement, rapporte mercredi 20 février le site Gizmodo.

Trois jours de décalage

Depuis le 11 février, ces bulletins sont à la disposition du grand public et relayés quotidiennement par la Nasa via un site internet dédié. Les bulletins contiennent des informations essentielles sur la température de l'air, la vitesse du vent et la pression atmosphérique.

Pour l'heure, l'expérience est bien trop récente pour permettre d'établir des prévisions. La sonde Insight se contente de relayer les informations sur la journée en cours et les jours précédents, avec trois jours de décalage.

Une minimale à - 94°C

On peut d'ores et déjà en déduire qu'il ne fait pas très chaud sur Mars et que la planète rouge subit de fortes variations de températures. Ainsi, le 17 février dernier, sur une même journée, le thermomètre oscillait entre - 95°C et - 17°C.

La collecte de données de la sonde Insight se poursuivra au cours des deux prochaines années, ce qui permettra aux scientifiques de disposer d'une vue d'ensemble des variations saisonnières sur Mars.