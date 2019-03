Musée des antiquités et des arts islamiques : des pavillons saccagés, des articles volés et des archives brûlés

Le Musée des Antiquités et des arts islamiques d’Alger, situé à l’entrée du boulevard Krim Belkacem, a fait l’objet, vendredi, d’actes de vandalisme lors desquels plusieurs de ses pavillons ont été saccagés, des pièces archéologiques volés ainsi que des archives et documents incendiés dans certains bureaux, a annoncé un communiqué du ministère de la Culture.

Alertés, les services de la Protection civile avaient promptement intervenu et pu empêcher la propagation des feux dans d’autres ailes du musée. Par ailleurs, les services de police ont réussi, de leur côté, de récupérer une épée remontant à l’époque de la résistance populaire, indique la même source.

La police poursuit toujours ses enquêtes pour capturer les fauteurs de troubles ayant profité de la marche populaire pacifique de ce vendredi 8 Mars, pour exécuter leur forfait à l’encontre du patrimoine culturel national et porter atteinte à la mémoire d’une Nation dont l'histoire remonte à de lointaines époques.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, s’es déplacé sur les lieux pour s’enquérir de l’ampleur des dégâts occasionnés et a appelé au renforcement de la sécurité et plus de protection des lieux.