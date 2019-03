Tournoi international de Ben Aknoun : l’Espagnol Gurri et l’Italienne Ricci sacrés

L’Espagnol Max Alcala Gurri et l’Italienne Beatrice Ricci ont remporté le tournoi international ITF Juniors de Ben Aknoun, grade 4, clôturé samedi, au tennis club les Palmiers (Alger).

En simple garçons, l’Espagnol Alcala Gurri a dominé son compatriote Diego Augusto Barreto Sanchez par deux sets à zéro (6-1, 6-4).

"Je suis très heureux d’avoir remporté ce titre important pour la suite de ma carrière en juniors. Cette finale était très disputée surtout lors du second set où mon adversaire s’est donné à fond pour revenir dans la partie. Je tiens à féliciter le tennis club de Ben Aknoun et la Fédération algérienne pour cette organisation exceptionnelle", a déclaré à l’APS, le vainqueur ibérique.

De son côté, l’Italienne Ricci, a disposé de l’Egyptienne Hania Abouelsaad, tête de série N.1, sur le score de deux sets à zéro (6-4, 6-2).

"Je pense que j’ai réalisé une excellente finale aujourd’hui face à la favorite du tableau. Le match était compliqué devant la tête de série N.1, mais j’ai su défendre dans les moments compliqués. Le premier set était trop serré et il fallait jouer en avant pour éviter de perdre plus de balles. Au second set, j’étais moins inquiète et j’ai remporté les points décisifs. Je suis très heureuse d’avoir remporté ce titre et je remercie les organisateurs d’avoir fourni tous les moyens pour la réussite de ce rendez-vous", a indiqué à l’APS, l'Italienne vainqueur déjà la semaine dernière du tournoi international ITF "Mehdi Bouras", disputé au tennis club de Hydra (Alger).

Dans le tableau double garçons, l’Espagnol Angel Guerrero Melgar associé au Suisse Noah Lopez se sont adjugés le titre, grâce à leur victoire devant la paire composée du Portugais Tomas Luis et du Roumain Dragos Petre Popeanga, sur le score 4-6, 6-3 (10-7).

Le tableau double filles est revenu aux Italiennes Sofia Rocchetti et Alessandra Simone, vainqueurs face à la Belge Juliette Bovy et la Portugaise Matilde Jorge en deux sets 6-1, 6-2.

Ce rendez-vous a regroupé 85 joueurs et joueuses issus de 22 pays. Il s’agit d l’Algérie, la Suisse, l’Egypte, Madagascar, la Tunisie, la Namibie, l’Angleterre, la Roumanie, l’Autriche, la France, l’Espagne, l’Ile Maurice, la Russie, l’Italie, la Belgique, l’Ukraine, l’Argentine, du Mozambique, du Portugal, du Liechtenstein, du Kazakhstan et du Cameroun.

L'Algérie a pris part avec 17 joueurs dont 5 filles. Le meilleur résultat a été enregistré par la jeune Bouchra Rehab Mebarki, qui a atteint le 2e tour du tableau simple filles.

Le juge-arbitre algérien Hakim Fateh a dirigé les tableaux de la compétition en simple et en double. Le directeur de l’organisation sportive et des compétitions (DOSC) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Hamza Khelassi, était le directeur du tournoi.

Ce rendez-vous a été précédé par deux tournois internationaux disputés également à Alger, respectivement du 17 au 23 février au Tennis club de Bachdjarah et du 24 février au 2 mars au Tennis club d'Hydra.

APS