Russie : un obus de mortier retrouvé dans les bagages d'un diplomate

Un obus de mortier neutralisé a été retrouvé samedi dans les bagages d'un employé de l'ambassade des Etats-Unis en Russie, ont indiqué les autorités russes, qualifiant l'incident de "provocation".

Lors d'une fouille à l'entrée d'un terminal de l'aéroport moscovite de Cheremetievo --le plus important du pays-- "un objet semblable à un obus de mortier a été retrouvé dans les bagages d'un employé de l'ambassade des Etats-Unis", a affirmé à l'agence Ria Novosti une source au ministère russe des Affaires étrangères.

"Les démineurs ont confirmé qu'il s'agissait d'un obus avec un détonateur mais sans matière explosive", a-t-elle poursuivi, évoquant une "provocation".

"Il semblerait que les Etats-Unis essayent de tester la fiabilité de la sécurité de la Russie non seulement de l'extérieur, en organisant régulièrement des raids provocateurs de navires de guerre et d'avions près de nos frontières, mais aussi de l'intérieur. Et avec l'implication des employés de son ambassade", a dénoncé le ministère, cité par Ria Novosti.

Selon la diplomatie russe, le diplomate a des liens avec l'armée américaine et a affirmé qu'il transportait cet objet pour "sa collection personnelle".

Après avoir raté son vol, l'individu a été autorisé à partir pour New-York, mais sans l'obus.

Moscou a affirmé avoir informé l'ambassade américaine en Russie de cet incident et attendre des explications.